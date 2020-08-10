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Номер извещения
ГП008268
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Бетонные строительные работы», «Сантехника и отопление», «Укладка напольных покрытий».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
04.08.2020 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2
Контактный телефон
+7 905 539-82-31
Факс
Адрес электронной почты
l.bondareva@worldskills.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондарева Людмила Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Бетонные строительные работы», «Сантехника и отопление», «Укладка напольных покрытий».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Бетонные строительные работы», «Сантехника и отопление», «Укладка напольных покрытий».Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.08.2020 12:0010.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008268Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Бетонные строительные работы», «Сантехника и отопление», «Укладка напольных покрытий».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.08.202010.08.2020 15:0010.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008268Подведение итогов не позднее Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Бетонные строительные работы», «Сантехника и отопление», «Укладка напольных покрытий».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Бетонные строительные работы», «Сантехника и отопление», «Укладка напольных покрытий».
Начальная цена
1 536 357,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
Все закупки и тендеры СОЮЗ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2
Отсутствуют
Документация лота
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