Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Бетонные строительные работы», «Сантехника и отопление», «Укладка напольных покрытий».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008268 Уникальный номер закупки Номер закупки 171 Наименование закупки Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Бетонные строительные работы», «Сантехника и отопление», «Укладка напольных покрытий». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос цен Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор СОЮЗ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

Все закупки и тендеры СОЮЗ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) Юридический адрес 101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2 Почтовый адрес 101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2 Контактный телефон +7 905 539-82-31 Факс Адрес электронной почты l.bondareva@worldskills.ru Ф.И.О. контактного лица Бондарева Людмила Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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