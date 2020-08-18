Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009382405 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Агентство развития бизнеса

Все закупки и тендеры АО АРБ Юридический адрес 660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47 Почтовый адрес 660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47 Контактный телефон +7 391 265-44-32 Факс +7 391 265-44-32 Адрес электронной почты viborova@agpb24.ru Ф.И.О. контактного лица Граматунов Александр Сергеевич Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru