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Номер извещения
32009382405
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 07:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Почтовый адрес
660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Контактный телефон
+7 391 265-44-32
Факс
+7 391 265-44-32
Адрес электронной почты
viborova@agpb24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Граматунов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382405Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382405Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярск
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382405Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.08.202018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382405Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края
Начальная цена
446 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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