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    Главная / Торги / Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края

    Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382405Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009382405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 07:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_и_техническое_задание.docx

    Документация_о_проведении_запроса_предложений.docx

    Извещение_о_проведении_запроса_предложений.docx

    Протокол_о_признании_несостоявшимся_(нет_заявок).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Агентство развития бизнеса
    Все закупки и тендеры АО АРБ

    Юридический адрес

    660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47

    Почтовый адрес

    660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47

    Контактный телефон

    +7 391 265-44-32

    Факс

    +7 391 265-44-32

    Адрес электронной почты

    viborova@agpb24.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Граматунов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382405Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382405Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382405Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382405Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского краяКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке технической документации предприятия к основному аудиту в соответствии с требованиями стандарта сертификации цепочки поставок FSC и контролируемой древесины для 2 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края

    Начальная цена

    446 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРБ
    Все закупки и тендеры АО АРБ

    Адрес местонахождения

    660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47

    660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713639/name/5f3c85384fdc91.37642385

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сертификация продукции, услуг и организаций"

    Кол-во: 2.00000

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