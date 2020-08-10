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    Главная / Торги / Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».

    Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008269

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    170

    Наименование закупки

    Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    04.08.2020 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЦ_170_Поставка_тулбокса_КРпоМ_МДР_ЭМ_КК.docx

    Приложение_№_1_Договор.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    СОЮЗ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
    Все закупки и тендеры СОЮЗ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2

    Контактный телефон

    +7 905 539-82-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.bondareva@worldskills.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондарева Людмила Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.08.2020 12:0010.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008269Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.08.202010.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008269Подведение итогов не позднее Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».

    Начальная цена

    827 783,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «СОЮЗ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
    Все закупки и тендеры СОЮЗ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка»."

    Кол-во:

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