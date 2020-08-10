Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008269 Уникальный номер закупки Номер закупки 170 Наименование закупки Поставка товара (тулбокс) для участия членов Национальной сборной РФ в чемпионате EuroSkills 2020 и выполнения конкурсного задания в рамках компетенций «Кровельные работы по металлу», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Кирпичная Кладка». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос цен Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор СОЮЗ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

Все закупки и тендеры СОЮЗ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) Юридический адрес 101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2 Почтовый адрес 101000, Российская Федерация, Московская область, Москва, Тургеневская площадь, 2 Контактный телефон +7 905 539-82-31 Факс Адрес электронной почты l.bondareva@worldskills.ru Ф.И.О. контактного лица Бондарева Людмила Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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