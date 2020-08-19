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Номер извещения
32009377572
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля легкового в кузове седан LADA Vesta или эквивалент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.08.2020 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 210-06-20 доб. 1503
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
davydov@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Пермь,ул.Чернышевского 28.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля легкового в кузове седан LADA Vesta или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377572Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля легкового в кузове седан LADA Vesta или эквивалент г.Пермь,ул.Чернышевского 28.
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 15:0019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377572Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля легкового в кузове седан LADA Vesta или эквивалент г.Пермь,ул.Чернышевского 28.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля легкового в кузове седан LADA Vesta или эквивалент
Начальная цена
690 733,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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