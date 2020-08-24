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Номер извещения
32009377150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка жидкого антигололедного реагента для борьбы с зимней скользкостью на искусственных сооружениях, путепроводах и мостах для Филиалов АО "ГК "Северавтодор".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
04.08.2020 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-84
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудницкий О. В.
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2020 08:0024.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009377150Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время проведения
25.08.2020 09:0025.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009377150Дата и время проведения Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 09:0026.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377150Подведение итогов не позднее Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
15 011 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 191.00000
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