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    Главная / Торги / Поставка жидкого антигололедного реагента для борьбы с зимней скользкостью на искусственных сооружениях, путепроводах и мостах для Филиалов АО "ГК "Северавтодор".

    Поставка жидкого антигололедного реагента для борьбы с зимней скользкостью на искусственных сооружениях, путепроводах и мостах для Филиалов АО "ГК "Северавтодор".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009377150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка жидкого антигололедного реагента для борьбы с зимней скользкостью на искусственных сооружениях, путепроводах и мостах для Филиалов АО "ГК "Северавтодор".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    04.08.2020 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Часть_III._Техническая_часть__.pdf

    1._Документация_№_175_-_изм._от_14.08.2020_.doc

    1.Извещение_№_175_-_изм._от_14.08.2020_.doc

    1._Приложение_№1.1_к_документации_о_закупке.xlsx

    1._Протокол_рассм._№32009377150.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-51-84

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудницкий О. В.

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2020 08:0024.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009377150Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время проведения

    25.08.2020 09:0025.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009377150Дата и время проведения Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2020 09:0026.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377150Подведение итогов не позднее Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377150Подведение итогов не позднее Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жидкого антигололедного реагента для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    15 011 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720769/name/5f4606a912b385.15410588

    26.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 191.00000

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