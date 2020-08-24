Поставка жидкого антигололедного реагента для борьбы с зимней скользкостью на искусственных сооружениях, путепроводах и мостах для Филиалов АО "ГК "Северавтодор".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009377150 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка жидкого антигололедного реагента для борьбы с зимней скользкостью на искусственных сооружениях, путепроводах и мостах для Филиалов АО "ГК "Северавтодор". Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 3462 22-51-84 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты oz@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Рудницкий О. В. Место рассмотрения предложений Сургут Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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