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    Главная / Торги / 098-ЗЦ-2020_Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеров

    098-ЗЦ-2020_Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеровНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008265

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    098-ЗЦ-2020

    Наименование закупки

    098-ЗЦ-2020_Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_ТКП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3387

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голобородова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 16:00 GMT +325.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеровНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 16:0025.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008265Дата и время вскрытия заявок Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеровНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2020 16:0030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008265Подведение итогов не позднее Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеровНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.10.202030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008265Подведение итогов не позднее Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеровНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем защиты кабеля для кабелей турбодетандеров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системы защиты кабеля для кабелей турбодетандеров"

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