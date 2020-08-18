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    Главная / Торги / Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади

    Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площадиСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    прил_3в_-_форма__доверенности.doc

    1_ТЗ_АК_скв_№1_Тарлыковская.pdf

    Документы_от_контрагента.doc

    прил_3б_-_квалификационная_анкета_претендента.xls

    1_Договор_на_исслед_керна_скв_№1_Тарлыковской.doc

    прил_3_-_инструкция_претендента.docx

    прил_3а_-_заявка_на_участие_в_тендере.doc

    Итоги_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Почтовый адрес

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Контактный телефон

    +7 8452 54-83-53

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппенко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площадиСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008264Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площадиСаратов

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 15:0030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008264Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площадиСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008264Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площадиСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская обл., Ровенский район, 17 км северо-восточнее с.ТарлыковкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Адрес местонахождения

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Классификатор ОКПД2

    71.12.31

    Услуги геологические и геофизические консультативные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.13

    Разведочное бурение

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824214/name/5fed7ce12497b1.68751579

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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