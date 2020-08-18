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Номер извещения
ГП008264
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
Почтовый адрес
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
Контактный телефон
+7 8452 54-83-53
Факс
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Адрес электронной почты
tender@lukbeloil.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппенко Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площадиСаратов
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008264Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площадиСаратов
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 15:0030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008264Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площадиСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по комплексному исследованию керна поисково-оценочной скважины №1 Тарлыковской площади
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская обл., Ровенский район, 17 км северо-восточнее с.ТарлыковкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛУКБЕЛОЙЛ
Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ
Адрес местонахождения
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
71.12.31
43.13
Документация лота
Кол-во:
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