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Номер извещения
32009377194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка масло и смазки производство Kluberoil
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-35
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
zakupki@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сивакова Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка масло и смазки производство Kluberoil
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 04:30 GMT +317.08.2020 04:3017.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377194Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масло и смазки производство KluberoilЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 04:3017.08.2020 04:3017.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377194Дата и время вскрытия заявок Закупка масло и смазки производство KluberoilЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
19.08.2020 08:2019.08.2020 08:2019.08.2020 08:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377194Подведение итогов не позднее Закупка масло и смазки производство KluberoilЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка масло и смазки производство Kluberoil
Начальная цена
3 021,20
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.00000
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