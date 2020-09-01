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Номер извещения
ГП008257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Эксплуатация и обслуживание теплоэнергетического оборудования, сетей тепловодоснабжения и канализации (арт. скважины, станции обезжелезивания, узлов учета тепловой энергии и воды, оборудования водоподготовки и очистки хозяйственно-бытовых стоков и т.д.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Контактный телефон
+7 932 325-69-75
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаленко Е.О.
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Обслуживание объектов социально-бытового назначения (комплексов очистки воды, стоков, павильонов водозаборных скважин)
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 12:00 GMT +301.09.2020 12:0001.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008257Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание объектов социально-бытового назначения (комплексов очистки воды, стоков, павильонов водозаборных скважин)Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обслуживание объектов социально-бытового назначения (комплексов очистки воды, стоков, павильонов водозаборных скважин)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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