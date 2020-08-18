www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика ГСМ (бензин АИ-95, дизельное топливо) по топливным картам через торговые точки – АЗС с информационным обслуживанием для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
Почтовый адрес
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
Контактный телефон
+7 473 200-81-56
Факс
+7 473 200-82-55
Адрес электронной почты
Sergey.Yudin@voronezh.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юдин Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ (бензин АИ-95, дизельное топливо) по топливным картам через торговые точки – АЗС с информационным обслуживанием для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 18:00 GMT +318.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (бензин АИ-95, дизельное топливо) по топливным картам через торговые точки – АЗС с информационным обслуживанием для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный».Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008292Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ (бензин АИ-95, дизельное топливо) по топливным картам через торговые точки – АЗС с информационным обслуживанием для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный».Воронеж
Подведение итогов не позднее
10.09.2020 18:0010.09.2020 18:0010.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008292Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (бензин АИ-95, дизельное топливо) по топливным картам через торговые точки – АЗС с информационным обслуживанием для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный».Воронеж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202010.09.2020 18:0010.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008292Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (бензин АИ-95, дизельное топливо) по топливным картам через торговые точки – АЗС с информационным обслуживанием для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный».Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ (бензин АИ-95, дизельное топливо) по топливным картам через торговые точки – АЗС с информационным обслуживанием для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
Адрес местонахождения
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.