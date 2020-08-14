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Номер извещения
ГП008259
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
реализация источников ионизирующих излучений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-53-89
Факс
--
Адрес электронной почты
SpeshilovaOV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спешилова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
ОАО КУМЗ
Закупки и тендеры
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Реализация источников ионизирующих излучений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 08:00 GMT +314.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008259Дата и время окончания срока приема заявок Реализация источников ионизирующих излученийОАО КУМЗ
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 08:0014.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008259Дата и время вскрытия заявок Реализация источников ионизирующих излученийОАО КУМЗ
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 21:5921.08.2020 21:5921.08.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008259Подведение итогов не позднее Реализация источников ионизирующих излученийОАО КУМЗ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация источников ионизирующих излучений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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