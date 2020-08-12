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Номер извещения
32009376980
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку канцелярских товаров (102_ГПТЭ_2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос лучших условий
Дата публикации
04.08.2020 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Контактный телефон
+7 812 207-01-05 доб. 2341
Факс
--
Адрес электронной почты
kozhevnikova.kv@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожевникова Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 09:00 GMT +312.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376980Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 09:0012.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376980Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 17:0030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376980Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
902 717,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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