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Номер извещения
ГП008252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Демонтаж ЗиС, нефтеловушек на объектах ОЗХ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-09-17
Адрес электронной почты
Antoschenko.SA@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антощенко Сергей Анатольевич
Место рассмотрения заявок
Омск
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Демонтаж ЗиС, нефтеловушек на объектах ОЗХ
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 05:30 GMT +318.08.2020 05:3018.08.2020 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008252Дата и время окончания срока приема заявок Демонтаж ЗиС, нефтеловушек на объектах ОЗХОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Демонтаж ЗиС, нефтеловушек на объектах ОЗХ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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