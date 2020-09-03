www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №11 КамАЗ-4310. Год выпуска:1991. Инвентарный номер: 70000362. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131
Начальная цена
250000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №12 УАЗ-315196. Год выпуска:2011. Инвентарный номер: 150000231. Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ- Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, 35
Начальная цена
120000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №13 УАЗ-315196. Год выпуска:2011. Инвентарный номер: 150000230. Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ- Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, 35
Начальная цена
120000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №14 ГАЗ-330232. Год выпуска:2011. Инвентарный номер: 150000233. Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ- Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, 35
Начальная цена
223000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №15 УРАЛ-44202 с краном манипулятором 598005. Год выпуска:2005. Инвентарный номер: 110000505. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Чернова, 12
Начальная цена
450000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №16 КРАЗ 6446-000010. Год выпуска:2002. Инвентарный номер: 10000136. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Чернова, 12
Начальная цена
215000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №17 ЧМЗАП 9906. Год выпуска:2003. Инвентарный номер: 10000256. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Чернова, 12
Начальная цена
210000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №18 Мерседес-Бенц GL500. Год выпуска:2009. Инвентарный номер: 10002495. Местонахождение: г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А
Начальная цена
850000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008261
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №19 Мерседес-Бенц S500. Год выпуска:2012. Инвентарный номер: 10002496. Местонахождение: г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А
Начальная цена
800000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.