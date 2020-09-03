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    Главная / Торги / открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2020 18:0003.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008261Дата и время окончания срока приема заявок Лот №11 КамАЗ-4310. Год выпуска:1991. Инвентарный номер: 70000362. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131МоскваПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №11 КамАЗ-4310. Год выпуска:1991. Инвентарный номер: 70000362. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131

    Начальная цена

    250000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №12 УАЗ-315196. Год выпуска:2011. Инвентарный номер: 150000231. Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ- Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, 35

    Начальная цена

    120000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №13 УАЗ-315196. Год выпуска:2011. Инвентарный номер: 150000230. Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ- Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, 35

    Начальная цена

    120000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №14 ГАЗ-330232. Год выпуска:2011. Инвентарный номер: 150000233. Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ- Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, 35

    Начальная цена

    223000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №15 УРАЛ-44202 с краном манипулятором 598005. Год выпуска:2005. Инвентарный номер: 110000505. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Чернова, 12

    Начальная цена

    450000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №16 КРАЗ 6446-000010. Год выпуска:2002. Инвентарный номер: 10000136. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Чернова, 12

    Начальная цена

    215000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №17 ЧМЗАП 9906. Год выпуска:2003. Инвентарный номер: 10000256. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Чернова, 12

    Начальная цена

    210000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №18 Мерседес-Бенц GL500. Год выпуска:2009. Инвентарный номер: 10002495. Местонахождение: г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А

    Начальная цена

    850000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №11-19. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП008261

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №19 Мерседес-Бенц S500. Год выпуска:2012. Инвентарный номер: 10002496. Местонахождение: г. Москва, ул. Профсоюзная, 25А

    Начальная цена

    800000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-08-2020 13:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1_перечень_ТС.XLSX

    Извещение.doc

    Фото_11-19.zip

    Итоговый_протокол.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Курбатова Ольга Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@elektrogaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-42-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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