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    Главная / Торги / Запчасти и комплектующие машины газовой резки ALBA.

    Запчасти и комплектующие машины газовой резки ALBA.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020404Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие и запчасти МГР ALBAЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020404

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    377489

    Наименование закупки

    Запчасти и комплектующие машины газовой резки ALBA.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_ГП-377489.pdf

    Приложение_№2_-_ТЗ_-1.pdf

    Приложение_№2_-_ТЗ_-2.pdf

    Приложение_№3_-типовые_спецификации_2020.doc

    Приложение_№3_-_поставка_на_ЧМК_2020.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-30-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    evkolbina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колбина Елена Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие и запчасти МГР ALBA

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020404Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие и запчасти МГР ALBAЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020404Подведение итогов не позднее Комплектующие и запчасти МГР ALBAЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020404Подведение итогов не позднее Комплектующие и запчасти МГР ALBAЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие и запчасти МГР ALBA

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЕНТИЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ SHO/F 1/2 ЧЕРТЕЖ 22/D013762"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "ВЕНТИЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ SHO/F 3/4 ЧЕРТЕЖ 24/D013762"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "ВЕНТИЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ SHG/F 1/2 ЧЕРТЕЖ 11/D013762"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ВЕНТИЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ SHG/F 3/4 ЧЕРТЕЖ 23/D013762"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ КОД 20RS598"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "КРОНШТЕЙН ЧЕРТЕЖ 38/D013761"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "КАМЕРА СМЕШИВАНИЯ КОД 20RS596"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ T/300-RO ЧЕРТЕЖ 17/D013762"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ T/300-TO ЧЕРТЕЖ 18/D013762"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА T/300-G ЧЕРТЕЖ 16/D013762"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "РЕМКОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА КОД 22RR190.01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "РЕМКОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА КОД 22RR191.01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "РЕМКОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА КОД 22RR192.01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "МАНОМЕТР 0-16 бар ЧЕРТЕЖ 19/D013762"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "МАНОМЕТР 0-40 бар ЧЕРТЕЖ 25/D013762"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "ГОРЕЛКА ALBACUT/6/91A L=1000 ЧЕРТЕЖ 9/D013761"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "НАКОНЕЧНИК AO/G-300 ЧЕРТЕЖ 10/D013761"

    Кол-во: 44

    "Позиция 18"

    "МУНДШТУК ЗАПАЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ PC/P2 ЧЕРТЕЖ 12/D013761"

    Кол-во: 12

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