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Номер извещения
ГП020404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти и комплектующие машины газовой резки ALBA.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 17:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-30-75
Факс
--
Адрес электронной почты
evkolbina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колбина Елена Васильевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплектующие и запчасти МГР ALBA
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020404Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие и запчасти МГР ALBAЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020404Подведение итогов не позднее Комплектующие и запчасти МГР ALBAЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектующие и запчасти МГР ALBA
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 44
Кол-во: 12
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