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Номер извещения
32009376858
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг легковым транспортом в период 01.01.2021-31.12.2021гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Красноармейская, 93, 235А
Почтовый адрес
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Красноармейская, 93, 235А
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4543
Факс
--
Адрес электронной почты
GGafiyatullina@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гафиятуллина Гузалия Ибрагимовна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 11:00 GMT +314.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376858Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.Самара
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 11:0014.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376858Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.Самара
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 15:0004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376858Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.Самара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.
Начальная цена
4 998 924,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА
Все закупки и тендеры ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА
Адрес местонахождения
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Красноармейская, 93, 235А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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