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    Главная / Торги / Оказание услуг легковым транспортом в период 01.01.2021-31.12.2021гг.

    Оказание услуг легковым транспортом в период 01.01.2021-31.12.2021гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376858Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009376858

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг легковым транспортом в период 01.01.2021-31.12.2021гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Документация_о_закупке.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение_1_к_Документации.docx

    Проект_договора.7z

    Формы.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА
    Все закупки и тендеры ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА

    Юридический адрес

    443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Красноармейская, 93, 235А

    Почтовый адрес

    443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Красноармейская, 93, 235А

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4543

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GGafiyatullina@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гафиятуллина Гузалия Ибрагимовна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 11:00 GMT +314.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376858Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 11:0014.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376858Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.Самара

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 15:0004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376858Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.Самара

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376858Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг легковым автотранспортом на 2021г.

    Начальная цена

    4 998 924,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА
    Все закупки и тендеры ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА САМАРА

    Адрес местонахождения

    443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Красноармейская, 93, 235А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по перевозкам"

    Кол-во:

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