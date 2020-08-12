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Номер извещения
ГП008251
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70
Контактный телефон
+7 34792 3-13-92
Факс
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Адрес электронной почты
azelenov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленов Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 12:00 GMT +312.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008251Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазкиБелорецк
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 10:0030.09.2020 10:0030.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008251Подведение итогов не позднее Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазкиБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО БМК-ИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ЗАО БМК-ИНВЕСТ
Адрес местонахождения
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.1
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