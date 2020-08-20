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Номер извещения
32009376773
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству складского производственного корпуса №1 (архитектурные решения) по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.08.2020 12:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 54206
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шеленкова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва, Дмитровское шоссе, 110
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Выполнение работ по строительству складского производственного корпуса №1 (архитектурные решения) по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 23:0002.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376773Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству складского производственного корпуса №1 (архитектурные решения) по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Москва, Дмитровское шоссе, 110
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству складского производственного корпуса №1 (архитектурные решения) по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
Начальная цена
75 853 819,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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