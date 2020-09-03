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Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №1 УРАЛ-4320 (БКМ-515). Год выпуска:2002. Инвентарный номер: 030004053. Местонахождение: Краснодарский край, п.Яблоновский, уч.1
Начальная цена
290000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №2 HYUNDAI STAREX. Год выпуска:2005. Инвентарный номер: 40001605. Местонахождение: Московская обл., г. Домодедово, ул. Станционная, 28
Начальная цена
230000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №3 ГАЗ-27057. Год выпуска:2007. Инвентарный номер: 50001249. Местонахождение: Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, пос. Пангоды
Начальная цена
77000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №4 Nissan PATROL. Год выпуска:1993. Инвентарный номер: 70000371. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131
Начальная цена
230000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №5 ГАЗ-66 (ЛВИ-3) . Год выпуска:1994. Инвентарный номер: 70000377. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131
Начальная цена
100000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №6 ЗИЛ-131 (Н). Год выпуска:1990. Инвентарный номер: 70000051. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131
Начальная цена
160000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №7 ЗИЛ-131 (УРБ). Год выпуска:1992. Инвентарный номер: 70000813. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131
Начальная цена
485000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №8 УРАЛ-4320 (АГП 22-02). Год выпуска:1992. Инвентарный номер: 70000372. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131
Начальная цена
255000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №9 УРАЛ-4320. Год выпуска:1993. Инвентарный номер: 70000655. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131
Начальная цена
250000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества: автотранспортные средства-19 единиц. Лот №1-10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром электрогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП008260
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №10 КамАЗ 53212. Год выпуска:1982. Инвентарный номер: 70000351. Местонахождение: г. Оренбург, ул. Амурская, 131
Начальная цена
170000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Курбатова Ольга Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@elektrogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-42-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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