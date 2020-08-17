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    Главная / Торги / Лакокрасочная продукция

    Лакокрасочная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376712Дата и время окончания срока приема заявок поставка лакокрасочной продукцииТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009376712

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    12520

    Наименование закупки

    Лакокрасочная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_12520.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_12520.docx.docx

    Проект_договора.doc

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма_12._Описание_поставляемого_товара.xlsx

    итоговый_протокол_12520.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00 доб. 1132

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376712Дата и время окончания срока приема заявок поставка лакокрасочной продукцииТула

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 09:0017.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376712Дата и время вскрытия заявок поставка лакокрасочной продукцииТула

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2020 11:0018.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376712Подведение итогов не позднее поставка лакокрасочной продукцииТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376712Подведение итогов не позднее поставка лакокрасочной продукцииТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочной продукции

    Начальная цена

    687 940,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712236/name/5f3a61c284f0b2.20690706

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство фармацевтических субстанций"

    Кол-во:

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