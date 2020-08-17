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Номер извещения
32009376712
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лакокрасочная продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
Почтовый адрес
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
Контактный телефон
+7 4872 25-24-00 доб. 1132
Факс
--
Адрес электронной почты
YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Тула
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376712Дата и время окончания срока приема заявок поставка лакокрасочной продукцииТула
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 09:0017.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376712Дата и время вскрытия заявок поставка лакокрасочной продукцииТула
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 11:0018.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376712Подведение итогов не позднее поставка лакокрасочной продукцииТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции
Начальная цена
687 940,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
Отсутствуют
Документация лота
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