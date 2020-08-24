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    Главная / Торги / Поставка аспирационного оборудования для очистки образующихся вредных выбросов для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Поставка аспирационного оборудования для очистки образующихся вредных выбросов для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376612Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатойКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009376612

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аспирационного оборудования для очистки образующихся вредных выбросов для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_внесенных_изменений_06.08.20.docx

    ЗАКУПОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЗАПРОС_ПРЕДЛОЖЕНИЙ__06.08.2020.docx

    Протокол_о_несостоявшейся_закупке_№_32009376612_02.pdf

    Протокол_о_несостоявшейся_закупке_№_32009376612_02.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 914 128-97-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    KondratyukEA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратюк Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 Поставка системы газоочистки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 06:00 GMT +324.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376612Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Поставка системы газоочисткиКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 06:0024.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376612Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Поставка системы газоочисткиКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2020 10:3026.08.2020 10:3026.08.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376612Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка системы газоочисткиКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 10:3026.08.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376612Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка системы газоочисткиКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 Поставка системы газоочистки

    Начальная цена

    1 380 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот №1 Проект договора

    06.08.2020

    Лот №1 Техническое задание

    06.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738813/name/5f6b1dbfcda131.92785981

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 06:00 GMT +324.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376612Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатойКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 06:0024.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376612Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатойКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2020 10:3026.08.2020 10:3026.08.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376612Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатойКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 10:3026.08.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376612Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатойКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатой

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот №2 Техническое задание

    06.08.2020

    Лот №2 Проект договора

    06.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738818/name/5f6b1e93aff192.85153438

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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