www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009376612
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аспирационного оборудования для очистки образующихся вредных выбросов для нужд АО «Сибирское ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 914 128-97-37
Факс
{}
Адрес электронной почты
KondratyukEA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратюк Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 Поставка системы газоочистки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 06:00 GMT +324.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376612Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Поставка системы газоочисткиКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 06:0024.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376612Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Поставка системы газоочисткиКрасноярск
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 10:3026.08.2020 10:3026.08.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376612Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка системы газоочисткиКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Поставка системы газоочистки
Начальная цена
1 380 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 06:00 GMT +324.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376612Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатойКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 06:0024.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376612Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатойКрасноярск
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 10:3026.08.2020 10:3026.08.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376612Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатойКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Поставка аспирационной системы двухступенчатой
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.