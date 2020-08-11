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    Главная / Торги / Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО "БКС"

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО "БКС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 08:0011.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376568Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009376568

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО "БКС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 11:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    17-БКС_итог.pdf

    17-БКС_итог.pdf

    Извещение_БКС.doc

    17-БКС_итог.pdf

    17-БКС_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Артем Асхатович

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376568Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    438 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717601/name/5f3f376edadfc4.65995746

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 55.00000

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 125.00000

    "Позиция 3"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 69.00000

    Лот 2

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376568Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    505 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717603/name/5f3f380477c808.23706158

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 310.00000

    Лот 3

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376568Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    125 265,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717606/name/5f3f3886700826.84255275

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1722.00000

    Лот 4

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376568Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    312 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717607/name/5f3f390e140cc2.59758138

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 3912.00000

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