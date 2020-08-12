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Номер извещения
ГП008245
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по предоставлению технической поддержки программного обеспечения Autodesk
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
Почтовый адрес
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4102
Факс
+7 846 233-46-96
Адрес электронной почты
Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизова Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
оказание услуг по предоставлению технической поддержки программного обеспечения Autodesk
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 16:00 GMT +312.08.2020 16:0012.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008245Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по предоставлению технической поддержки программного обеспечения AutodeskСамара
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 16:0012.08.2020 16:0012.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008245Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по предоставлению технической поддержки программного обеспечения AutodeskСамара
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 16:0017.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008245Подведение итогов не позднее оказание услуг по предоставлению технической поддержки программного обеспечения AutodeskСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
оказание услуг по предоставлению технической поддержки программного обеспечения Autodesk
Начальная цена
3 567 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Адрес местонахождения
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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