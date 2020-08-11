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    Главная / Торги / Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкой

    Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008238Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкойМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008238

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.xlsx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ_(МТР).docx

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    ГП008238_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1158

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    KurenkovaIN@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куренкова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.08.2020 11:00 GMT +311.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008238Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкойМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 15:0031.08.2020 15:0031.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008238Подведение итогов не позднее Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкойМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 15:0031.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008238Подведение итогов не позднее Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент ручной профессионального и промышленного применения, измерительные приборы с доставкой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726345/name/5f51d41de40de2.57975024

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разбортовка дюймовая/метрическая с эксцентриковым конусом BC-808 - ручная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аккумуляторные универсальные ножницы Bosch GUS 12V-300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Скотч малярный 50мм*50м желтый"

    Кол-во: 850

    "Позиция 4"

    "Удлинитель телескопический алюминиевый,220см Aspro Lok-It 2845"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Бита для шуруповерт крестовая PH-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Зубчатый шпатель (гребенка) 3мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Набор гаячных ключей с 8 по 27"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Машина углошлифовальная УШМ Bosch GWS 18-125 V-LI угловая аккум. 18В, 10000об/мин, диаметр диска 125мм, 1акк.Li- Ion 4Ач.,ЗУ (0615990L6G)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Переноска 50м катушка на 3-4 вилки 16А, согласовать с заявителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Пластиковая кадка для перемешивания раствора 90л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Полотно для строительного ножа 18мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Валик малярный (крученая нить)250мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Валик малярный (крученая нить)100мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Валик мини малярный 100мм (крученая нить,диаметр валика 15мм,длина ворса 6мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Шубка меховая(крученая нить) к малярному валику 250мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Шубка меховая(крученая нить) к малярному мини валику 100мм (диаметр валика15мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Набор электромонтажных инструментов Gigant 9 предметов ELS9"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Индикаторная отвертка 100 - 500V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Шуруповерт аккумуляторный BOSCH (MAKITA) 18V (с зажимным патроном)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Набор комбинированных ключей с трещеткой 8-19 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Бита крестовая магнитная L= 50 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Коронка биметаллическая D=20, 25 мм с адаптером-переходником (хвостовик шестигранный под шуроповерт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Набор свёрл по металлу D=8-16 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Нож строительный усиленный со сменными сегментными лезвиями 18 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Лезвия сегментные 18 мм ( упак.- 10 шт.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Кисть малярная 70мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 27"

    "Кисть малярная 50мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Валик малярный ворсинистый (крученая нить) 250мм ворс- 6мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 29"

    "Валик малярный 100мм (крученая нить) ворс-6мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 30"

    "Валик малярный 60мм (крученая нить) ворс-6мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Лоток малярный 300мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Телескопическая палка для малярных работ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Кисть флейцовая 30мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Шпатель 300мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Шпатель 100мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Шпатель для укладки керам.плитки(гребенка) 300мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Шнур отбивочный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Кирка строительная 500гр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Лезвие для строительного ножа 18мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 40"

    "Ножницы по металлу прямые 260мм Kraftool Universal 2324-s"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Кисть малярная 85мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Ролик прикаточный силиконовый 40 мм (на шарикоподшипнике)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Насадка для месяцевидного ножа Romus"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Нож месяцевидный для линолеума"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Ступенчатое сверло по металу Ф-40*120"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Лента сигнальная красно-белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 47"

    "Отвертка диэлектрическая PH2х80мм "+""

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Ключ торцевой трубчатый двухсторонний 8х10 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Фонарь налобный аккумуляторный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Мультиметр цифровой Mastech MS8211"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Отвертка индикаторная до 1000В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Пломба пластиковая номерная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 53"

    "Ареометр АНТ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Ареометр АНТ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Термометр (в диапазоне от 0 до +55 С)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Мерник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Пробоотборник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Пластиковая с узким (19 мм) горлом бутылка 1 л "ЧИБИС" для взятия проб в комплекте с пломбой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Мерник М2Р-10-01П, пеногаситель, верхний слив"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Фланец в сборе WE1500-150 RT601242000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Якорь Metabo 310009170"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Крышка редуктора WE1500-150 RT601242000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Щетки угольные WE1500-150 RT316042070"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Терка полиуритановая 800х120мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Рулетка 3 м., ширина стальной ленты 25 мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Фреза твердосплавная овальная 12х20мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 67"

    "Пылесос промышленный для строительных работ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Фонарь налобный, максимальный световой поток (ANSI лм 900)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Конус сигнальный дорожный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Лента сигнальная красно-белая светоотражающая 100мм 150м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 71"

    "Пневмопистолет продувочный с удлиненным соплом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Скотч прозрачный двухстороний прозрачный 12мм х 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Пульт универсальный 4-х канальный дистанционного управления для шлагбаумов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Угольник стальной 1000х1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Уровень стальной тавровый (магнитный) 600мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Уровень стальной тавровый (магнитный) 1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Ролик БКР-З-162 кабельный универсальный.рабочая нагрузка 200.max ø кабеля 150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Ролик линейный РЛ-150-200. рабочая нагрузка 200. max ø кабеля 150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Ролик монтажный кабельный угловой.рабочая нагрузка 200. РКУ-150"

    Кол-во: 30

    "Позиция 80"

    "Динамометр АЦДР - 1500/2И-1 ( возможен аналог)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Кабельные стяжки из нержавеющей стали 7,9х300*"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 82"

    "Инструмент для разделки кабелей из шитого полиэтилена КСП-65*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Пресс гидравлический для опресовки наконечников ( 4-70)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Радиостанция Kenwood TK-3306*"

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "Измеритель сопротивления ИС-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Мультиметр-Мегометр( LINI-T) UT-533"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Шуруповерт аккумуляторный 18V"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "Бензогенератор 7-10кВт 1х220В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Домкрат для кабельных барабанов (грузоподьемность 10-15 тонн.)*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Домкрат для кабельных барабанов (грузоподьемность до 10 тонн)*."

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Инструмент для опресовки наконечников со сменными матрицами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Измеритель кабельных линий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Трубогиб электртропривод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Установка для опресовки электрическая давление до 50 кгс\см2"

    Кол-во: 1

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    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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