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    Главная / Торги / Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"

    Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2020 12:0009.10.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008241Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008241

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    269__ссылка_на_документы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-52

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    klyukina.n@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клюкина Надежда Вениаминовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2020 12:00 GMT +309.10.2020 12:0009.10.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008241Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2020 12:0009.10.2020 12:0009.10.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008241Дата и время вскрытия заявок Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2020 12:0016.10.2020 12:0016.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008241Подведение итогов не позднее Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.202016.10.2020 12:0016.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008241Подведение итогов не позднее Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    269__ссылка_на_документы.docx

    29.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинская""

    Кол-во: 1

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