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Номер извещения
ГП008241
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-52
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
klyukina.n@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клюкина Надежда Вениаминовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2020 12:00 GMT +309.10.2020 12:0009.10.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008241Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2020 12:0009.10.2020 12:0009.10.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008241Дата и время вскрытия заявок Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"Москва
Подведение итогов не позднее
16.10.2020 12:0016.10.2020 12:0016.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008241Подведение итогов не позднее Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение специальных работ по объекту "АБК шахты "Инаглинская" АО "ГОК "Инаглинский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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