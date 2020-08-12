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    Главная / Торги / Поставка металлоконструкций

    Поставка металлоконструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлоконструкции пролетных строений на объект: "Строительство Центральной Кольцевой а/д М.О., Пусковой комплекс №4 (ЦКАД-4)"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлоконструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 10:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __форма_коммерческого_предложения.docx

    №_777_МПС_ТР5_ПК17_ПК5_(Николаев).zip

    Приглашение_к_участию_в_торгах.pdf

    №775_МПС_ТР5_ПК2036_(Николаев).zip

    Запрос_КП.pdf

    Проектная_документация.7z

    Требования_к_участникам_закупки.pdf

    Типовой_Договор_СМ_без_аванса_ЦКАД-4.docx

    1192_1193_194.pdf

    №_776_МПС_ТР5_ПК2033_(Николаев).zip

    Чертежи.docx

    Протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 495 645-98-18 доб. 3272

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    3272@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Донченко Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлоконструкции пролетных строений на объект: "Строительство Центральной Кольцевой а/д М.О., Пусковой комплекс №4 (ЦКАД-4)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 12:00 GMT +312.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлоконструкции пролетных строений на объект: "Строительство Центральной Кольцевой а/д М.О., Пусковой комплекс №4 (ЦКАД-4)"Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.09.2020 12:0012.09.2020 12:0012.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008234Подведение итогов не позднее Поставка металлоконструкции пролетных строений на объект: "Строительство Центральной Кольцевой а/д М.О., Пусковой комплекс №4 (ЦКАД-4)"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.09.202012.09.2020 12:0012.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008234Подведение итогов не позднее Поставка металлоконструкции пролетных строений на объект: "Строительство Центральной Кольцевой а/д М.О., Пусковой комплекс №4 (ЦКАД-4)"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлоконструкции пролетных строений на объект: "Строительство Центральной Кольцевой а/д М.О., Пусковой комплекс №4 (ЦКАД-4)"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/741098/name/5f6dbf82a32f89.27748751

    25.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлоконструкции пролетных строений"

    Кол-во: 691

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