www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008236
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта материалов: запорная арматура, коверы, фитинги и иные комплектующие материалы. Закупка производится для объекта по титулу: Строительство объекта бытового обслуживания «База отдыха».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
airapetovaks@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айрапетова Катерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 03:00 GMT +312.08.2020 03:0012.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008236Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданиемр.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 03:0012.08.2020 03:0012.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008236Дата и время вскрытия заявок Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданиемр.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008236Подведение итогов не позднее Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданиемр.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.