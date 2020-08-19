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Номер извещения
32009376465
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
04.08.2020 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
Bubyakin.Danil@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бубякин Данил Данилович
Место рассмотрения предложений
Якутск
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Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376465Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск Якутск
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 08:00GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376465Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск Якутск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.08.202020.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009376465Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск Якутск
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 08:0025.08.2020 08:0025.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376465Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск
Начальная цена
381 405 590,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5850.00000
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376465Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск Якутск
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 08:00GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376465Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск Якутск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.08.202020.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009376465Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск Якутск
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 08:0025.08.2020 08:0025.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376465Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропорту «Якутск» г. Якутск
Начальная цена
171 469 521,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2630.00000
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