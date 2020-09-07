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Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи транспортных средств
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Тамбов, ул. Интернациональная, д. 11а
Номер извещения
ГП008237
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов
Предмет договора
Договор купли-продажи транспортного средства (TOYOTA Camry)
Начальная цена
514000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
51400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 11:02 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 15:00
Дата и время проведения
09.09.2020 15:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Документацией о проведении аукциона в электронной форме
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
59300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Контактный телефон
+7 4752 71-80-32
Адрес электронной почты
dl68secr@tamrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кантеев Валерий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Контактное лицо продавца/инициатора
Кантеев Валерий Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dl68secr@tamrg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4752 71-80-32
Адрес местонахождения продавца/инициатора
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Документацией о проведении аукциона в электронной форме
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Документацией о проведении аукциона в электронной форме
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи транспортных средств
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Тамбов, ул. Интернациональная, д. 11а
Номер извещения
ГП008237
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов
Предмет договора
Договор купли-продажи транспортного средства (ГАЗ-3221 специализированное пассажирское)
Начальная цена
97000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
9700.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-08-2020 11:02 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 15:00
Дата и время проведения
09.09.2020 15:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Документацией о проведении аукциона в электронной форме
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
17600.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Контактный телефон
+7 4752 71-80-32
Адрес электронной почты
dl68secr@tamrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кантеев Валерий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Контактное лицо продавца/инициатора
Кантеев Валерий Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dl68secr@tamrg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4752 71-80-32
Адрес местонахождения продавца/инициатора
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Документацией о проведении аукциона в электронной форме
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Документацией о проведении аукциона в электронной форме
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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