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Номер извещения
ГП008235
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка заготовок для деталей «Стакан ЦКБ Р59503-450В СБ», «Тарелка ЦКБ Р59503-450Д СБ», «Штанга Р59503-450.34», обязательно с предоставлением сертификатов на материал и оформленными паспортами на изделия для обеспечения энергоблока №1 Белорусской АЭС по 2 классу безопасности с оформлением ПК.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 154
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
dubinina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артамонова Олеся Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Закупка заготовок для деталей «Стакан ЦКБ Р59503-450В СБ», «Тарелка ЦКБ Р59503-450Д СБ», «Штанга Р59503-450.34», обязательно с предоставлением сертификатов на материал и оформленными паспортами на изделия для обеспечения энергоблока №1 Белорусской АЭС по 2 классу безопасности с оформлением ПК.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008235Дата и время окончания срока приема заявок Закупка заготовок для деталей «Стакан ЦКБ Р59503-450В СБ», «Тарелка ЦКБ Р59503-450Д СБ», «Штанга Р59503-450.34», обязательно с предоставлением сертификатов на материал и оформленными паспортами на изделия для обеспечения энергоблока №1 Белорусской АЭС по 2 классу безопасности с оформлением ПК.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 09:0020.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008235Дата и время вскрытия заявок Закупка заготовок для деталей «Стакан ЦКБ Р59503-450В СБ», «Тарелка ЦКБ Р59503-450Д СБ», «Штанга Р59503-450.34», обязательно с предоставлением сертификатов на материал и оформленными паспортами на изделия для обеспечения энергоблока №1 Белорусской АЭС по 2 классу безопасности с оформлением ПК.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 10:0028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008235Подведение итогов не позднее Закупка заготовок для деталей «Стакан ЦКБ Р59503-450В СБ», «Тарелка ЦКБ Р59503-450Д СБ», «Штанга Р59503-450.34», обязательно с предоставлением сертификатов на материал и оформленными паспортами на изделия для обеспечения энергоблока №1 Белорусской АЭС по 2 классу безопасности с оформлением ПК.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008235Подведение итогов не позднее Закупка заготовок для деталей «Стакан ЦКБ Р59503-450В СБ», «Тарелка ЦКБ Р59503-450Д СБ», «Штанга Р59503-450.34», обязательно с предоставлением сертификатов на материал и оформленными паспортами на изделия для обеспечения энергоблока №1 Белорусской АЭС по 2 классу безопасности с оформлением ПК.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка заготовок для деталей «Стакан ЦКБ Р59503-450В СБ», «Тарелка ЦКБ Р59503-450Д СБ», «Штанга Р59503-450.34», обязательно с предоставлением сертификатов на материал и оформленными паспортами на изделия для обеспечения энергоблока №1 Белорусской АЭС по 2 классу безопасности с оформлением ПК.
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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