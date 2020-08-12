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    Главная / Торги / Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 07:5912.08.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376433Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по стирке (химчистке) спецодежды 432071, г. Ульяновск, 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009376433

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 10:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Коммерческое_предложение_(Форма_№_3)..xls

    Техническое_задание_химчистка.doc

    Проект_Договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, 30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по стирке (химчистке) спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376433Подведение итогов не позднее Услуга по стирке (химчистке) спецодежды 432071, г. Ульяновск, 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по стирке (химчистке) спецодежды

    Начальная цена

    183 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий"

    Кол-во: 1.00000

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