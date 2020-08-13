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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и комплектующих к существующему ИТ оборудованию.

    Поставка запасных частей и комплектующих к существующему ИТ оборудованию.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376415Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих к существующему ИТ оборудованиюМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009376415

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и комплектующих к существующему ИТ оборудованию.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 10:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_об_аукционе.doc

    Извещение.docx

    32009376415-03-176-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбачева Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и комплектующих к существующему ИТ оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 16:0027.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376415Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих к существующему ИТ оборудованиюМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих к существующему ИТ оборудованию

    Начальная цена

    128 691,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Жалоба

    18.09.2020

    Уведомление УФАС

    18.09.2020

    Решение УФАС

    18.09.2020

    Предписание УФАС

    18.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/735572/name/5f646f61e22bb0.18868407

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 103.00000

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