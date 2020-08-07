www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-03
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
smetskaya.v@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смецкая Виктория Игоревна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2020 09:00 GMT +307.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008230Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2020 09:0007.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008230Дата и время вскрытия заявок Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 09:0031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008230Подведение итогов не позднее Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.