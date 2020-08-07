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    Главная / Торги / Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"

    Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008230Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Питание_на_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Приложение_№_2_оборудования_столовой.pdf

    Приглашение_на_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-03

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    smetskaya.v@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смецкая Виктория Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 09:00 GMT +307.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008230Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    07.08.2020 09:0007.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008230Дата и время вскрытия заявок Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 09:0031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008230Подведение итогов не позднее Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008230Подведение итогов не позднее Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация питания на АО "ГОК "Инаглинский""

    Кол-во: 1

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