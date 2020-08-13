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Номер извещения
32009376363
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений по отбору организации для выполнения работ по строительству газопроводов низкого и среднего давления до границ земельных участков для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Рязанском районе ( 032-ГРО-08-2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.08.2020 10:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-61
Факс
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Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юханова Елена Не указано
Место рассмотрения предложений
Рязань, ул. Семашко, д.16
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов
Начальная цена
1 768 006,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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