Запрос предложений по отбору организации для выполнения работ по строительству газопроводов низкого и среднего давления до границ земельных участков для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Рязанском районе ( 032-ГРО-08-2020)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009376363 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений по отбору организации для выполнения работ по строительству газопроводов низкого и среднего давления до границ земельных участков для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Рязанском районе ( 032-ГРО-08-2020) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Юридический адрес 390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16, Почтовый адрес 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16 Контактный телефон +7 4912 93-76-61 Факс {} Адрес электронной почты okz@ryazanoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Юханова Елена Не указано Место рассмотрения предложений Рязань, ул. Семашко, д.16 Закупки и тендеры Рязанская область Ключевые слова:

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