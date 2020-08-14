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Номер извещения
32009376275
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектно-изыскательские работы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-33-04 доб. 1274
Факс
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Адрес электронной почты
Z.Ozrokova@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озрокова Зита Мухамедовна
Место рассмотрения предложений
Краснодар, ул. Строителей, 23 каб. 212
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проектно-изыскательские работы (Работа по археологическому обследованию)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 11:59 GMT +314.08.2020 11:5914.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376275Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы (Работа по археологическому обследованию) Краснодар, ул. Строителей, 23 каб. 212
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 12:0014.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376275Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы (Работа по археологическому обследованию) Краснодар, ул. Строителей, 23 каб. 212
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 12:0020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376275Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы (Работа по археологическому обследованию) Краснодар, ул. Строителей, 23 каб. 212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы (Работа по археологическому обследованию)
Начальная цена
1 237 143,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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