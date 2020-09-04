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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»

    Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008228Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008228

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 10:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.doc

    Извещение.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Договор_подряда_(по__результатам_тендера)_02.2018.docx

    Чертеж_днища.PDF

    Приложение_1(схема_котла).PDF

    Обечайка.zip

    Схема_топки.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 927 406-66-16

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Салахов Ильфат Фирдависович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 14:00 GMT +304.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008228Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    04.09.2020 15:0004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008228Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2020 15:0016.09.2020 15:0016.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008228Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202016.09.2020 15:0016.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008228Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла СМА-158 №2 для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»."

    Кол-во: 1

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