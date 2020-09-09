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Номер извещения
ГП020298
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перенос газопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 09:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 961 044-19-80
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Перенос газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2020 12:00 GMT +309.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020298Дата и время окончания срока приема заявок Перенос газопроводаБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2020 12:0009.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020298Дата и время вскрытия заявок Перенос газопроводаБелорецк
Подведение итогов не позднее
26.11.2020 15:0026.11.2020 15:0026.11.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020298Подведение итогов не позднее Перенос газопроводаБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перенос газопровода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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