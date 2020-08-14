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Номер извещения
32009376286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5,
Почтовый адрес
180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5
Контактный телефон
8112 доб.59-50-85
Факс
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Адрес электронной почты
n.nesteruk@pskovregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестерук Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Псков
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 11:59 GMT +314.08.2020 11:5914.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376286Дата и время окончания срока приема заявок Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытияПсков
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 12:0014.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376286Дата и время вскрытия заявок Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытияПсков
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 16:0018.08.2020 16:0018.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376286Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытияПсков
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
Начальная цена
7 828 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
Адрес местонахождения
180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5,
180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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