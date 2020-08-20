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Номер извещения
ГП008223
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер № 2019/52 на приобретение серверного оборудования и сертификатов в 3 квартале 2020 года
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343 доб.253-41-43
Факс
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Адрес электронной почты
kuksav@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукса Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение серверного оборудования и сертификатов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 21:00 GMT +320.08.2020 21:0020.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008223Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение серверного оборудования и сертификатов Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 21:0026.08.2020 21:0026.08.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008223Подведение итогов не позднее Приобретение серверного оборудования и сертификатов Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение серверного оборудования и сертификатов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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