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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП008224
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ГСМ и СОЖ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.08.2020 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 014-03-21
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Ruslan.Nikolaev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Руслан Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ГСМ и СОЖ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 14:00 GMT +328.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008224Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ГСМ и СОЖ. Колпино
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 14:0028.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008224Дата и время вскрытия заявок Закупка ГСМ и СОЖ. Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ГСМ и СОЖ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно оферте
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
19.20.24.110
19.20.29.213
23.20.18.541
Документация лота
Кол-во: 1893
Кол-во: 416
Кол-во: 10000
Кол-во: 240
Кол-во: 180
Кол-во: 18000
Кол-во: 28000
Кол-во: 1670
Кол-во: 1500
Кол-во: 200
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