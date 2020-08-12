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    Главная / Торги / Окатыши железнорудные

    Окатыши железнорудные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376044Дата и время окончания срока приема заявок Окатыши железнорудные 456043, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009376044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Окатыши железнорудные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.08.2020 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_28_Окатыши_1_з._итоги_ЗК.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_3К_без_ограничения_Окатыши.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЖИЛИНА ТАИСИЯ ОЛЕГОВНА

    Место рассмотрения предложений

    456043, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Окатыши железнорудные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 07:00 GMT +312.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376044Дата и время окончания срока приема заявок Окатыши железнорудные 456043, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2020 07:0012.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376044Дата и время вскрытия заявок Окатыши железнорудные 456043, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.202013.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376044Подведение итогов не позднее Окатыши железнорудные 456043, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Окатыши железнорудные

    Начальная цена

    297 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/708950/name/5f33c05f9c6d27.54268081

    12.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 20.00000

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