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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376059Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализацииКировскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009376059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.08.2020 09:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_1_-_Техническое_задание.rar

    Документация_о_запросе_предложений_ЭФ_377392.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_ЭФ_377392.docx

    Проект_договора.doc

    итоговый_протокол_№377392.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГАЗИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ

    Юридический адрес

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Почтовый адрес

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Контактный телефон

    +7 81362 2-34-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@logazinvest.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Геннадий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Кировск

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376059Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализацииКировск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

    Начальная цена

    283 470,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГАЗИНВЕСТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛОГАЗИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ

    Адрес местонахождения

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713414/name/5f3bca09019265.40204924

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1

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