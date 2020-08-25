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Номер извещения
ГП020295
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Силовые разъемы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-30-19
Факс
--
Адрес электронной почты
AlekseyFedotov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федотов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Силовые разъемы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 14:00 GMT +325.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020295Дата и время окончания срока приема заявок Силовые разъемыЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.11.2020 15:3030.11.2020 15:3030.11.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020295Подведение итогов не позднее Силовые разъемыЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Силовые разъемы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 90
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