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Номер извещения
ГП008817
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен. Крепеж.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68820
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
elza.sultanova@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Султанова Эльза Халитовна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Крепеж.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 12:30 GMT +326.08.2020 12:3026.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008817Дата и время окончания срока приема заявок Крепеж.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 12:3030.10.2020 12:3030.10.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008817Подведение итогов не позднее Крепеж.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.202030.10.2020 12:3030.10.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008817Подведение итогов не позднее Крепеж.Белорецкий
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Крепеж.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 80
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 34
Кол-во: 29
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 13
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 85
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 60
Кол-во: 90
Кол-во: 60
Кол-во: 210
Кол-во: 60
Кол-во: 25
Кол-во: 465
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 680
Кол-во: 12
Кол-во: 70
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 33
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 230
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3000
Кол-во: 1875
Кол-во: 750
Кол-во: 270
Кол-во: 75
Кол-во: 18
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