Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос цен. Крепеж.

    Запрос цен. Крепеж.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 12:3026.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008817Дата и время окончания срока приема заявок Крепеж.БелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП008817

    Наименование закупки

    Запрос цен. Крепеж.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техн._задание_крепеж.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ИДН_№377383-ГП008817-Запрос_цен._Крепеж._ГПБ.doc

    Договор(поставка_ТМЦ).doc

    Чистая_спецификация.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68820

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    elza.sultanova@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Султанова Эльза Халитовна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Крепеж.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 12:30 GMT +326.08.2020 12:3026.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008817Дата и время окончания срока приема заявок Крепеж.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2020 12:3030.10.2020 12:3030.10.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008817Подведение итогов не позднее Крепеж.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.202030.10.2020 12:3030.10.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008817Подведение итогов не позднее Крепеж.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крепеж.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт ГОСТ 7798-70 8х25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Болт ГОСТ 7798-70 8х30"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Болт ГОСТ 7798-70 8х35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Болт ГОСТ 7798-70 8х60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Болт ГОСТ 7798-70 8х70"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Болт ГОСТ 7798-70 10х50"

    Кол-во: 34

    "Позиция 7"

    "Болт ГОСТ 7798-70 12х50"

    Кол-во: 29

    "Позиция 8"

    "Болт ГОСТ 7798-70 12х70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Болт ГОСТ 7798-70 14х60"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Болт ГОСТ 7798-70 16х45"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "Болт ГОСТ 7798-70 16х50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Болт ГОСТ 7798-70 16х60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Болт ГОСТ 7798-70 16х75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Болт ГОСТ 7798-70 16х70"

    Кол-во: 85

    "Позиция 15"

    "Болт ГОСТ 7798-70 16х80"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Болт ГОСТ 7798-70 20х70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Болт ГОСТ 7798-70 20х110"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Болт ГОСТ 7798-70 24х70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Болт ГОСТ 7798-70 24х80"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Болт ГОСТ 7798-70 24х110"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Болт ГОСТ 7798-70 24х150"

    Кол-во: 90

    "Позиция 22"

    "Болт ГОСТ 7798-70 27х130"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Болт ГОСТ 7798-70 27х150"

    Кол-во: 210

    "Позиция 24"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М27"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М24"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М20"

    Кол-во: 465

    "Позиция 27"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М18"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М16"

    Кол-во: 680

    "Позиция 30"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М10"

    Кол-во: 70

    "Позиция 32"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Гайка ГОСТ 5915-70 М6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Шайба ГОСТ 6958-78 М27"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Шайба ГОСТ 6958-78 М16"

    Кол-во: 33

    "Позиция 36"

    "Шайба ГОСТ 6958-78 М12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Шайба ГОСТ 6958-78 М8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Шайба ГОСТ 11371-78 d6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Шайба ГОСТ 11371-78 d8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Шайба ГОСТ 11371-78 d10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Шайба ГОСТ 11371-78 d12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Шайба ГОСТ 11371-78 d16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Шайба ГОСТ 11371-78 d20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Шайба ГОСТ 6402-70 d16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Шайба ГОСТ 10450-78 d16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Винт ГОСТ 11738-84 6х16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Винт ГОСТ 11738-84 12х90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Винт ГОСТ 11738-84 16х100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 49"

    "Винт ГОСТ 11738-84 16х130"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Винт ГОСТ 11738-84 18х100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 51"

    "Винт ГОСТ 11738-84 20х150"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Винт ГОСТ 11738-84 24х120"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Винт ГОСТ 11738-84 6х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Винт ГОСТ 11738-84 8х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Винт ГОСТ 11738-84 10х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Гайка 6-тигранная самостопор.с нейлоно.кольцом М12"

    Кол-во: 230

    "Позиция 57"

    "Шпилька ГОСТ 22032-76 М10х170"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Рым-болт ГОСТ 4751-73 М8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Рым-болт ГОСТ 4751-73 М10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Рым-болт ГОСТ 4751-73 М12"

    Кол-во: 14

    "Позиция 61"

    "Рым-болт DIN 580 М5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Рым-болт DIN 580 М6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Гайка 6-тигранная самостопор.с нейлоно.кольцом М6"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 64"

    "Гайка 6-тигранная самостопор.с нейлоно.кольцом М8"

    Кол-во: 1875

    "Позиция 65"

    "Гайка 6-тигранная самостопор.с нейлоно.кольцом М10"

    Кол-во: 750

    "Позиция 66"

    "Гайка 6-тигранная самостопор.с нейлоно.кольцом М16"

    Кол-во: 270

    "Позиция 67"

    "Гайка 6-тигранная самостопор.с нейлоно.кольцом М20"

    Кол-во: 75

    "Позиция 68"

    "Шпилька резьбовая 12х1000"

    Кол-во: 18

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить