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    Главная / Торги / Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"

    Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008215Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП008215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0035610-363-2020

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.08.2020 09:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01

    Адрес электронной почты

    ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Феликс Геннадиевич

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 18:00 GMT +314.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008215Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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