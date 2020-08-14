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Номер извещения
ГП008215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Феликс Геннадиевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 18:00 GMT +314.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008215Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение комплекса тепловых испытаний и инструментальных измерений центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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