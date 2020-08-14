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Номер извещения
ГП008214
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение пуско-наладочных работ на тепломеханическом оборудовании и коммерческом учете тепловой энергии центрального теплового пункта ООО "ТЗК Северо-Запад"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 1086
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Феликс Геннадиевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Выполнение пуско-наладочных работ на тепломеханическом оборудовании и коммерческом учете тепловой энергии центрального теплового пун
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 18:00 GMT +314.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008214Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пуско-наладочных работ на тепломеханическом оборудовании и коммерческом учете тепловой энергии центрального теплового пунМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение пуско-наладочных работ на тепломеханическом оборудовании и коммерческом учете тепловой энергии центрального теплового пун
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