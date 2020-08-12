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    Главная / Торги / Выполнение работ по оформлению охранных зон

    Выполнение работ по оформлению охранных зон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376230Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению охранных зонhttps://etp.gpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009376230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по оформлению охранных зон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.08.2020 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки-_КП.docx

    _Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки_-_ТП.docx

    _Приложение_1_-_Проект_договора.doc

    _Приложение_2_-_Техническая_часть.rar

    _Приложение_3_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    ПРОТОКОЛ_итоговый__2__разм..rtf

    ПРОТОКОЛ_итоговый__РЕДАКЦИЯ_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по оформлению охранных зон

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376230Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению охранных зонhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по оформлению охранных зон

    Начальная цена

    5 349 522,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/710610/name/5f3620fa5b98c9.21474894

    14.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714736/name/5f3e19ba396e03.61237339

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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