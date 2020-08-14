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Номер извещения
32009375911
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Костюмы лавсановые
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.08.2020 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1
Почтовый адрес
410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1
Контактный телефон
+7 8452 69-31-25
Факс
+7 8452 69-28-32
Адрес электронной почты
korpus_ouz@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бут Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Костюмы лавсановые (полиэстер+хлопок)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 08:00 GMT +314.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375911Дата и время окончания срока приема заявок Костюмы лавсановые (полиэстер+хлопок) 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 08:0014.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009375911Дата и время вскрытия заявок Костюмы лавсановые (полиэстер+хлопок) 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Костюмы лавсановые (полиэстер+хлопок)
Начальная цена
130 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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