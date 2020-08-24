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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009375931
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Инструментальные стали
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-35
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
zakupki@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сивакова Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструментальные стали
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 04:30 GMT +324.08.2020 04:3024.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375931Дата и время окончания срока приема заявок Инструментальные сталиЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 04:3024.08.2020 04:3024.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009375931Дата и время вскрытия заявок Инструментальные сталиЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 08:2026.08.2020 08:2026.08.2020 08:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375931Подведение итогов не позднее Инструментальные сталиЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструментальные стали
Начальная цена
3 108 951,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2145.00000
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