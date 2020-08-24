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    Главная / Торги / Тендер №2020/50 на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России

    Тендер №2020/50 на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008213Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020/50

    Наименование закупки

    Тендер №2020/50 на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.08.2020 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТД_2020-50.doc

    Приложение_№1_ТЗ.doc

    ГП008213_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    343 доб.253-41-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuksav@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукса Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008213Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008213Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 21:0031.08.2020 21:0031.08.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008213Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.Екатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 21:0031.08.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008213Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728023/name/5f5709e404e2b6.01971619

    08.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оценка информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России"

    Кол-во: 1

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