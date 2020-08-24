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Номер извещения
ГП008213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер №2020/50 на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343 доб.253-41-43
Факс
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Адрес электронной почты
kuksav@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукса Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008213Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008213Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 21:0031.08.2020 21:0031.08.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008213Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие требованиям Банка России.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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